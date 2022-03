La Fête des Oeufs Château de Crèvecoeur, 17 avril 2022, Crèvecœur-en-Auge.

La Fête des Oeufs

Château de Crèvecoeur, le dimanche 17 avril à 11:00

Toutes les heures, les enfants pourront partir à la chasse aux œufs et arpenter le verger pour débusquer les 125kg d’œufs cachés. Après leur chasse, les petits aventuriers pourront poursuivre leur journée en participant à de nombreuses animations : rencontre avec des personnages fantastiques, contes et coloriages, observation des animaux de la basse-cour et ateliers créatifs ! 7 DÉPARTS DE CHASSES (sans réservation) Les moins de 4 ans : de 14h à 17h De 4 à 5 ans : 14h30 et 16h De 6 à 8 ans : 15h et 16h30 De 9 à 12 ans : 15h30 et 17h Adultes : 17h30 DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE Campement médiéval fantastique Déambulations en costumes Arène ludique • Exposition sur la faune et la flore Présentation des animaux de basse-cour Remise en liberté de rapaces (sous réserve) • Lecture de contes et coloriages dans le logis Peinture sur oeufs et ateliers créatifs Maquillage • Visite du château Avec la participation de Montviette Nature, Raid Tolkien, La Dame Blanche, Entre Chiens et loups, Sélectionneurs d’animaux de basse-cour. Restauration sur place – Billetterie en ligne Tarifs : Adultes 9€ – Enfant (4-14 ans) 5€ – moins de 4 ans Gratuit Sacs fournis Nous vous informons que les mineurs demeurent sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.

Château de Crèvecoeur 14340 Crèvecoeur-en-Auge Crèvecœur-en-Auge Crèvecœur-en-Auge Calvados



