La fête des Milles, 22 juillet 2022, .

La fête des Milles



2022-07-22 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-25 01:00:00 01:00:00

L’association Les Milles Events vous propose 4 jours de fête au stade Réquier des Milles.

Au programme, buvette et restauration sur place, concerts et fête foraine.



• Le 22 juillet, c’est l’orchestre LSP qui commencera ces 4 jours de fête avec des chansons des années 80 à nos jours. 3 heures de show avec la possibilité de danser.



• Le 23 juillet, place à l’orchestre Orphéa avec de shits du moment côtoyant ceux du passé.



• Le 24 juillet, c’est l’orchestre Eric Roy qui nous fera l’honneur d’être de la fête. Cette même soirée, nous vous proposons une paella géante (réservation obligatoire) en plus de la restauration proposée sur place.



• Pour le 25 juillet, un apéritif d’honneur est proposé aux anciens du village suivi d’une soirée avec mise à l’honneur des associations milloises qui présenteront leurs activités.



Durant les 4 jours, la fête foraine est ouverte à partir de 17h.

Les concerts sont gratuits.

Fête votive de la Sainte Madeleine au village des Milles avec la venue d’un orchestre par soir et fête foraine.

lesmillesevents@gmail.com +33 6 16 67 59 92

L’association Les Milles Events vous propose 4 jours de fête au stade Réquier des Milles.

Au programme, buvette et restauration sur place, concerts et fête foraine.



• Le 22 juillet, c’est l’orchestre LSP qui commencera ces 4 jours de fête avec des chansons des années 80 à nos jours. 3 heures de show avec la possibilité de danser.



• Le 23 juillet, place à l’orchestre Orphéa avec de shits du moment côtoyant ceux du passé.



• Le 24 juillet, c’est l’orchestre Eric Roy qui nous fera l’honneur d’être de la fête. Cette même soirée, nous vous proposons une paella géante (réservation obligatoire) en plus de la restauration proposée sur place.



• Pour le 25 juillet, un apéritif d’honneur est proposé aux anciens du village suivi d’une soirée avec mise à l’honneur des associations milloises qui présenteront leurs activités.



Durant les 4 jours, la fête foraine est ouverte à partir de 17h.

Les concerts sont gratuits.

dernière mise à jour : 2022-06-16 par