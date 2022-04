LA FÊTE DES MÈRES/PÈRES PAR LES COMMERÇANTS DE ST-BREVIN

LA FÊTE DES MÈRES/PÈRES PAR LES COMMERÇANTS DE ST-BREVIN, 29 mai 2022, . LA FÊTE DES MÈRES/PÈRES PAR LES COMMERÇANTS DE ST-BREVIN

2022-05-29 – 2022-05-29 « LES TALENTS BREVINOIS » souhaitent une bonne fête des mères… des pères …à Saint-Brevin ! À GAGNER : 3000€* EN BONS D’ACHAT CHEZ VOS COMMERCANTS ET ARTISANS PARTICIPANT Des bulletins de participation sont disponibles, à déposer dans une urne présente chez chaque commerçant participant.

Les gagnants seront prévenus par téléphone. *Tirage au sort le 22 juin 2022

TOMBOLA GRATUITE

Jeu avec obligation d’achat. Règlement disponible chez vos commerçants adhérents. acab.stbrevin@gmail.com +33 2 40 39 44 38 https://fr-fr.facebook.com/acabrevin/ « LES TALENTS BREVINOIS » souhaitent une bonne fête des mères… des pères …à Saint-Brevin ! À GAGNER : 3000€* EN BONS D’ACHAT CHEZ VOS COMMERCANTS ET ARTISANS PARTICIPANT Des bulletins de participation sont disponibles, à déposer dans une urne présente chez chaque commerçant participant.

Les gagnants seront prévenus par téléphone. *Tirage au sort le 22 juin 2022

TOMBOLA GRATUITE

Jeu avec obligation d’achat. Règlement disponible chez vos commerçants adhérents. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville