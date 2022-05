LA FÊTE DES MÈRES AU CENTRE-VILLE NANCÉIEN Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

2022-05-28 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-28 12:30:00 12:30:00

Nancy Meurthe-et-Moselle Le samedi 28 mai 2022 : place au plaisir !

Ce ne sont pas moins de 7 000 roses, qui seront offertes en boutique par les commerçants des Vitrines de Nancy, identifiés par un sticker. De quoi apporter une douce attention à la maison.

Cet événement sera également marqué par une distribution de 5 500€ de chèques cadeaux Vitrines de Nancy, sans obligation d’achat, afin de permettre aux clients du centre-ville d’offrir un cadeau à leurs mamans. Retrouvez les hôtesses de 9h30 à 12h30 aux quatre coins du cœur de ville. Du lundi 23 au vendredi 27 mai : du pouvoir d’achat à gagner à l’antenne

Des chèques cadeaux seront également offerts à l’antenne en direct à la radio sur France Bleu Sud Lorraine et Direct FM. Pour la troisième fois de l’année depuis février, l’ambition du Conseil d’Administration est belle et bien d’offrir du pouvoir d’achat aux clients du centre-ville. +33 3 83 32 10 55 https://www.boutic-nancy.fr/ Vitrines de Nancy

