Launaguet, le samedi 4 juin à 14:00

Le club CPN organise une après-midi de découverte de la mare des Fourragères. Au programme: visite de la mare, de ses habitants, et enjeux de la protection de ce milieu. Rendez-vous sur le parking des jardins familiaux à 14 h. Inscriptions et renseignements: cpn.launaguet@gmail.com Organisée par le club CPN. Launaguet Launaguet Launaguet

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T16:00:00

