La Fête des Mai Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

La Fête des Mai Nice, 1 mai 2022, Nice. La Fête des Mai Jardin des Arènes de Cimiez 184 avenue des Arènes de Cimiez Nice

2022-05-01 – 2022-05-22 Jardin des Arènes de Cimiez 184 avenue des Arènes de Cimiez

Nice Alpes-Maritimes Fête traditionnelle niçoise se déroulant dans les arènes et jardins de Cimiez. Spectacles folkloriques et de variétés, dégustations de spécialités niçoises, attractions et animations… Jardin des Arènes de Cimiez 184 avenue des Arènes de Cimiez Nice

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Jardin des Arènes de Cimiez 184 avenue des Arènes de Cimiez Ville Nice lieuville Jardin des Arènes de Cimiez 184 avenue des Arènes de Cimiez Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

La Fête des Mai Nice 2022-05-01 was last modified: by La Fête des Mai Nice Nice 1 mai 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes