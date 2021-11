La Fête des lumières Place Savène, 13 décembre 2021, Albi.

La Fête des lumières

Place Savène, le lundi 13 décembre à 19:00

À la nuit tombée, dans le cadre de la traditionnelle «Fête des lumières», les habitants de la butte du Castelviel poseront sur leurs fenêtres lumignons et bougeoirs pour illuminer la place Savène. Et pour un moment convivial et musical, le «chœur d’Anna» qui regroupe quatorze femmes dirigées par le chef de chœur Anna Pogossian, proposera un répertoire issu des musiques du monde et des chants classiques. À écouter et à déguster avec du vin chaud (avec modération) et des petits gâteaux. Lundi 13 décembre à 19h place Savène. _**Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site**_ [_**noel.albi.fr**_](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/)_**.**_

Moment convivial et musical.

Place Savène Place Savène, 81000 Albi Albi Tarn



