Tournez manèges ! La célèbre Fête des Loges s’installera dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye du 2 Juillet 2021 au 15 Août 2021 pour sa 368ème édition ! Rendez-vous incontournable pour petits et grands, cette sortie familiale par excellence ne manquera pas de charmer et ravir les 3 millions de visiteurs qu’elle accueille chaque année. Durant presque deux mois, les grandes allées de la Fête des Loges verront déambuler des visiteurs de tous âges, venus s’amuser entre amis ou en famille et profiter des 200 attractions dans une ambiance chaleureuse au doux parfum de guimauves, pralines, barbes à papa et autres douceurs sucrées ! La Fête des Loges, c’est aussi sa fameuse Allée des Cuisines où les plus gourmands prendront plaisir à s’évader parmi les différents restaurants et buvettes dont certaines ouvrent dès 12h00 proposant des plats italiens, brésiliens ou encore français sans oublier de délicieux hamburgers… Cette 368ème édition sera également ponctuée par de nombreux événements chers aux forains, qui continuent de perpétuer l’esprit de fêtes et de traditions. Parmi les temps forts attendus : Vendredi 2 Juillet (18h à la fermeture) – Vendredi 23 juillet (14h à 18h) : Opération caritative en faveur du personnel soignant des hôpitaux et cliniques des Yvelines avec la gratuité des manèges participants à cette opération sur présentation de leur badge et carte d’identité (valable pour 5 personnes par famille). Samedi 3 Juillet : Inauguration de la Fête des Loges et de l’allée des Cuisines à 17h00. Lundi 5 juillet : Couronnement de la Reine des Loges La Reine des Loges 2021, élue par les forains sera couronnée le lundi 5 juillet à 11h à la mairie de St-Germain-en-Laye par Arnaud Péricard Jeudi 22 juillet : La Saint-Fiacre Comme chaque année, la messe de la Saint-Fiacre sera concélébrée le jeudi 22 juillet à 11h00 par Monseigneur Bruno Valentin, le père Étienne Guillet, et le père Benoît Chevalier. Événements -> Fête / Parade Fête des Loges Carrefour des 6 chiens, Route des Loges Saint-Germain-en-Laye 78100 Contact :La Fête des Loges presse@fetedesloges.fr https://www.fetedesloges.fr/ Événements -> Fête / Parade Gourmand;Paris nature;Ados;Plein air;En famille

