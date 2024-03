La fête des lavandières Route du bois noir Sainte-Colombe-en-Bruilhois, vendredi 12 juillet 2024.

La fête des lavandières Route du bois noir Sainte-Colombe-en-Bruilhois Lot-et-Garonne

Dialogues et scènes de lessive, rinçage, essorage, étendage et chants de lavandières et chants en occitan, suivie de danses occitanes. Fête suivie d’un marché gourmand. EUR.

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-12

Route du bois noir Lavoir d’Aurou

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine maletes@wanadoo.fr

L'événement La fête des lavandières Sainte-Colombe-en-Bruilhois a été mis à jour le 2024-03-07