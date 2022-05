La fête des jardins : Parcs et jardins, des animaux au quotidien

La fête des jardins : Parcs et jardins, des animaux au quotidien, 19 juin 2022, . La fête des jardins : Parcs et jardins, des animaux au quotidien

2022-06-19 – 2022-06-19 Venez participer à cette sortie, pour découvrir les animaux du quotidien. Capture et découverte des petits habitants de nos jardins, et utilisation des clés de détermination pour leur reconnaissance. Rendez-vous au port ostréicole. Inscriptions obligatoires et information à l'Office de Tourisme d'Arès. GRATUIT

