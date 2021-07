Barèges Barèges Barèges, Hautes-Pyrénées La fête des guides Barèges Barèges Catégories d’évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées

La fête des guides Barèges, 15 août 2021-15 août 2021, Barèges. La fête des guides 2021-08-15 11:00:00 – 2021-08-15 Plateau du Lienz BAREGES

Barèges Hautes-Pyrénées Messe des guides à la chapelle du Lienz avec un office en plein air. dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Barèges, Hautes-Pyrénées Étiquettes évènement : Autres Lieu Barèges Adresse Plateau du Lienz BAREGES Ville Barèges lieuville 42.89145#0.06713