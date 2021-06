Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne, Meilhan-sur-Garonne La fête des enfants Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Meilhan-sur-Garonne

La fête des enfants Meilhan-sur-Garonne, 19 juin 2021-19 juin 2021, Meilhan-sur-Garonne. La fête des enfants 2021-06-19 17:00:00 – 2021-06-19 19:00:00

Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne La fête des enfants propose des activités pour toute la famille :

-Ateliers jeux, défis sportifs, animation pompiers, Pinata, concerts, chants, tombola et d’autres surprises…

A 17h : inauguration à l’Esplanade des Droits de l’Enfant.

-Buvette, pizzas. Mairie de Meilhan

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Meilhan-sur-Garonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Meilhan-sur-Garonne Adresse Ville Meilhan-sur-Garonne lieuville 44.5214#0.03636