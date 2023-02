La fête des enfants Landivisiau Landivisiau Catégories d’Évènement: Finistère

Landivisiau

La fête des enfants, 5 avril 2023, Landivisiau Landivisiau. La fête des enfants 17 rue Albert de Mun Landivisiau Finistère

2023-04-05 – 2023-04-05 Landivisiau

Finistère Landivisiau Chasse aux œufs, petit marché des créateurs, pêche à la ligne, ateliers loisirs créatifs, escape game familial … +33 6 48 73 52 72 https://lechapelecteur.fr/ Landivisiau

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Landivisiau Autres Lieu Landivisiau Adresse 17 rue Albert de Mun Landivisiau Finistère Ville Landivisiau Landivisiau lieuville Landivisiau Departement Finistère

Landivisiau Landivisiau Landivisiau Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landivisiau landivisiau/

La fête des enfants 2023-04-05 was last modified: by La fête des enfants Landivisiau 5 avril 2023 17 rue Albert de Mun Landivisiau Finistere finistère Landivisiau

Landivisiau Landivisiau Finistère