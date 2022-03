La fête des enfants à Ornavik Hérouville-Saint-Clair, 16 avril 2022, Hérouville-Saint-Clair.

La fête des enfants à Ornavik Parc Ornavik Domaine de Beauregard Hérouville-Saint-Clair

2022-04-16 – 2022-04-18 Parc Ornavik Domaine de Beauregard

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Du 16 au 18 avril 2022, les enfants sont à l’honneur au Parc Historique Ornavik !

Cette année, la fête des enfants a pour thématique “être un enfant au Moyen-Âge”. Lors de ces 3 journées en immersion, découvrez comment vivaient les enfants à l’époque des Carolingiens et des Vikings.

Petits et grands pourront participer à de nombreuses activités, conférences, animations et jeux, ainsi qu’à une visite thématique sur la vie d’un enfant au Moyen-Âge.

Du 16 au 18 avril 2022, les enfants sont à l’honneur au Parc Historique Ornavik !

Cette année, la fête des enfants a pour thématique “être un enfant au Moyen-Âge”. Lors…

contact@ornavik.fr +33 2 31 52 40 90 https://reservation.caenlamer-tourisme.fr/

Du 16 au 18 avril 2022, les enfants sont à l’honneur au Parc Historique Ornavik !

Cette année, la fête des enfants a pour thématique “être un enfant au Moyen-Âge”. Lors de ces 3 journées en immersion, découvrez comment vivaient les enfants à l’époque des Carolingiens et des Vikings.

Petits et grands pourront participer à de nombreuses activités, conférences, animations et jeux, ainsi qu’à une visite thématique sur la vie d’un enfant au Moyen-Âge.

Parc Ornavik Domaine de Beauregard Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-03-14 par