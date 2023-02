LA FETE DES CITROUILLES DANSE ET CIRQUE ESPACE CULTUREL “LES QUATRE VENTS” ROUZIERS DE TOURAINE Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

LA FETE DES CITROUILLES DANSE ET CIRQUE
ESPACE CULTUREL "LES QUATRE VENTS", 28 octobre 2023, ROUZIERS DE TOURAINE.

Tarif : 6.8 à 6.8 euros.

Un univers magique d'Halloween dès votre arrivée ! Un décor de citrouilles, des personnages étranges, un tourbillon de couleurs d'automne, des effets sonores, bienvenue dans la maison d'Halloween … Vous êtes invités à entrer dans notre fameuse maison, Petits frissons pour les petits et frayeur modérée pour toute la famille. Toiles d'araignée, rats et souris, squelettes et citrouilles sont à la fête. Admirez nos décors sublimes et prenez place ! Toutes les créatures d'halloween, nos sorcières, champignons vénéneux, petits rats cuisiniers vous préparent une potion maléfique dans notre chaudron magique. Le spectacle fini, notre sorcière vous accueillera au buffet gargantuesque de bonbons.

RD2 – LES BLOURDIERS
Indre-et-Loire

Lieu: ESPACE CULTUREL "LES QUATRE VENTS"
Adresse: RD2 - LES BLOURDIERS
Ville: ROUZIERS DE TOURAINE
Tarif: 6.8-6.8 euros
Departement: Indre-et-Loire

