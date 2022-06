La Fête des Cinq Sens à Vallée de Ronsard, 19 juin 2022, .

La Fête des Cinq Sens à Vallée de Ronsard

2022-06-19 10:00:00 – 2022-06-19 19:00:00

La Fête des Cinq Sens à Vallée de Ronsard. Marché d’artisans et de créateurs locaux autour des cinq sens. Spectacle musical familial (à partir de trois ans), Tout fout l’vent ! donné trois fois dans la journée : à 11h, 15h et 17h. Jeux et animations pour toute la famille, dont un atelier théâtre et danse. Petite restauration sur place.

Journée familiale et festive. Venez découvrir l’Ouie, l’Odorat, le Toucher, le Goût et le Vue.

Vendôme Tourisme – Elodie PLEUVRY

