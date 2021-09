Falaise Falaise Calvados, Falaise La Fête des Cinémas normands Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

Falaise

La Fête des Cinémas normands Falaise, 10 septembre 2021, Falaise. La Fête des Cinémas normands 2021-09-10 – 2021-09-12 Cinéma l’Entracte 8 rue de la Fesnaye

Le cinéma l'Entracte participe à l'opération "La fête des cinémas normands" soutenu par Normandie Images et la Région Normandie. Du 10 au 12 septembre, le tarif normal est à 5 € pour tous les films et, cerise sur le gâteau, il y aura une avant-première du film Ouistreham le 12 septembre à 10h30

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Falaise Autres Lieu Falaise Adresse Cinéma l'Entracte 8 rue de la Fesnaye Ville Falaise lieuville 48.89557#-0.19952