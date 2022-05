LA FÊTE DES CERISES Alsting Alsting Catégories d’évènement: Alsting

Alsting Moselle Les 25 et 26 juin 2022, la Fête des Cerises, organisée par le CFIA et la commune d’Alsting, au Clos du Verger, samedi dès 18h (avec feux d’artifice) et dimanche dès 11h +33 3 87 99 15 20 Alsting

