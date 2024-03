La Fête des Cabanes de Nizon Pont-Aven, dimanche 16 juin 2024.

La Fête des Cabanes de Nizon Pont-Aven Finistère

Fête conviviale et familiale, au long des rives de l’aven et ses îles, où de drôles de cabanes font leur apparition chaque printemps, depuis plus de 30 ans, dans la vallée enchantée de Kerevennou.

Théâtre de créations éphémères, cabanes d’enfants et installations d’artistes se mêlent en ce lieu d’expression propice aux rêves, espace de liberté.

Vous souhaitez participer à cette aventure ?

Vous avez l’âme d’un constructeur en herbe ?

Vous êtes musicien, poète, artiste ?

Inscrivez-vous et venez éveiller vos talents et partager vos créations au sein de ce paysage champêtre et bucolique !

Cabaner c’est faire le rêve réalité Martine et Véronique

Un chantier participatif ouvert à tous à lieu toutes les deux semaines depuis le 10 février, puis tous les samedis à partir du printemps. Les îles, rendues accessibles grâce aux constructeurs des ponts, seront accessibles à partir des vacances de Pâques.

Le jour de la fête

Buvette et crêpes salées/sucrées sur place (vaisselle écoparticipative) et barbecue à disposition.

Navette assurée sur site.

Camping accessible dès le samedi 15 juin au soir (cabaniers uniquement). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 10:00:00

fin : 2024-06-16 20:00:00

Lieu-dit Kerevennou

Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne lafetedescabanes@outlook.fr

