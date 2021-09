Albi Place du Vigan Albi, Tarn La fête des assos Place du Vigan Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

La fête des assos Place du Vigan, 11 septembre 2021, Albi. La fête des assos

Place du Vigan, le samedi 11 septembre à 08:00

Elles seront là au rendez-vous. Voilà quelques mois déjà que la date est marquée dans l’agenda de nombreux Albigeois, membres d’associations, adhérents, licenciés et nouveaux arrivants. La fête des associations n’a lieu que tous les deux ans ; ce serait dommage de la manquer. Plusieurs associations sont déjà rodées à l’exercice et ont préparé leur stand pour être opérationnelles dès l’arrivée des premiers Albigeois. « Cette journée d’animations sportives, culturelles et de loisirs qui marque la reprise des activités après l’été dépasse largement les frontières d’Albi », note Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi. Quelques rendez-vous à noter Pour les jeunes • Démonstration de graff avec l’AJDR, découverte du scoutisme et construction d’une table en bois avec les éclaireurs de France Pour les amateurs d’histoire • Visites guidées avec l’Office de tourisme sur les animaux de la cathédrale Sainte-Cécile. Gratuit Places limitées à quinze personnes par groupe à 12h45 puis à 13h45. RDV sur le stand. Pour les joueurs • Jeu d’échecs géant avec l’Échiquier club albigeois • Jeux de l’esprit, jeux de loisirs avec la Ludothèque la Marelle • Pratique et initiation au bridge avec Albi Bridge Club Pour les supporters du SCA • Séance dédicaces de joueurs du SCA de 15h à 16h sur le stand du Sporting Club de l’Albigeois Conférence • La généalogie pour retrouver l’histoire de votre famille. L’Antenne tarnaise de l’EGMT vous aide dans vos recherches ! 11h/12h – Au coeur du Jardin national La septième édition de la Fête des associations le 11 septembre prochain. 300 associations se retrouveront au Jardin national, place du Vigan et place Lapérouse, sur le parvis du Grand théâtre. Place du Vigan Place du Vigan, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T08:00:00 2021-09-11T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Place du Vigan Adresse Place du Vigan, 81000 Albi Ville Albi lieuville Place du Vigan Albi