La fête des asso en centre ville Chécy, 5 septembre 2021, Chécy.

Chécy, le dimanche 5 septembre à 10:00

**Démonstrations, initiations, animations, déambulations… partagez un moment de convivialité et venez choisir vos activités parmi les stands de plus de 40 associations.** Plusieurs équipements culturels et sportifs seront ouverts au public, un programme riche en animations vous seront proposées tout au long de la journée. Cette manifestation sera l’occasion de se retrouver et d’échanger avec les associations, mais aussi de profiter du canal puisque des balades en barques et en bateaux seront possibles, tout comme une initiation à la pêche. Des espaces restauration/buvette seront installés près du canal, et en centre ville en partenariat avec les associations et les commerçants de Chécy. Programme complet disponible à partir du 24 août sur checy.fr _**Port du masque obligatoire et présentation du pass sanitaire poue l’entrée au complaxe sportif des Plantes**_

Gratuit

Un nouveau lieu, une nouvelle formule, 4 pôles différents en centre ville : venez découvrir la diversité du tissu associatif cacien à l’occasion de la Fête des associations.

