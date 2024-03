La Fête des Arts La Frénaye, samedi 6 avril 2024.

La Fête des Arts La Frénaye Seine-Maritime

Mardi

Exposition de 5 artisans d’art sellerie, céramique, vannerie, luminaire, mode et une artiste peintre à la salle Brassens avec une exposition de photos (photos prises par le club photo de Bolbec) expliquant le travail de chaque artisans et peintre. Dans tout le village, des oeuvres réalisées par les écoles, la crèche et le centre aéré de La Frenaye seront exposées dans les rues avec une exposition de photos les montrant au travail. La semaine se terminera par un défilé de 5 créateurs de mode à la salle du vivier à (h le dimanche 7 avril.

Exposition de 5 artisans d’art sellerie, céramique, vannerie, luminaire, mode et une artiste peintre à la salle Brassens avec une exposition de photos (photos prises par le club photo de Bolbec) expliquant le travail de chaque artisans et peintre. Dans tout le village, des oeuvres réalisées par les écoles, la crèche et le centre aéré de La Frenaye seront exposées dans les rues avec une exposition de photos les montrant au travail. La semaine se terminera par un défilé de 5 créateurs de mode à la salle du vivier à (h le dimanche 7 avril. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 13:00:00

Place de l’Europe

La Frénaye 76170 Seine-Maritime Normandie artmetisse@hotmail.com

L’événement La Fête des Arts La Frénaye a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine