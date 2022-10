La fête des artisans à Rivery Rivery Rivery Catégories d’évènement: Rivery

La fête des artisans à Rivery

Parc municipal, Rivery, Somme
2022-11-19

La fête des artisans de Rivery se veut être un vrai marché de Noël pour préparer les fêtes de fin d'année avec 2 types d'exposants : · Des artistes, artisans, créateurs (en excluant toute revente) : environ 40 exposants qui travaillent le bois, le verre, le fer, le textile, l'argile, le cuir, les matériaux de récupération ……. · Des producteurs et transformateurs locaux du végétal (une vingtaine) : produits festifs en majorité, miel, confitures, liqueurs, cidres, tisanes, gâteaux, chocolat ….. Tout cela dans le même esprit que la Fête des Jardiniers : entrée gratuite, créativité, convivialité, avec de la pédagogie, des explications et des démonstrations pour présenter les savoirs faire, pour valoriser une production locale, originale, de qualité. Vous aimez la FÊTE des JARDINIERS alors bienvenue à la FÊTE des ARTISANS de RIVERY et merci si vous pouvez faire voyager la petite brouette hortillonne sur vos carnets d'adresse, réseaux sociaux et bien sûr en parler autour de vous. A BIENTÔT

riveryenfete@gmail.com
http://www.riveryenfete.fr/

