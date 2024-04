La fête des alternatives Sélestat, samedi 4 mai 2024.

Fête des alternatives avec animations, concert, stands, buvette et petite restauration sur place

Au programme :

Concert

Mini-conférences engagées

Animations

Stands d’associations

Presse alternative

Atelier dessin engagé et réflexions autour de l’agression publicitaire

Sérigraphie sur vos t-shirts ou des vêtements d’occasion

Petites réparations pédagogiques de vos vélos par “vélectricyclette” (n’hésitez pas à ramener vos fidèles destriers!)

Village des associations

Studio photos avec le collectif RESIGRAPHIE

Jeux en bois, stands de maquillage…et bien d’autres !

Nourriture et boissons locales et zéro déchet :

La “tarte’rit” pour des tartes végétariennes et la confédération paysanne et amis qui s’occupera des tartes flambées locales

Stand de crêpes bio et pâtisseries maison

Brasserie “L’Altruiste“, jus de pommes de la ferme des Hutten, vin nature Beck Hartweg et ou Durrmann, etc 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 13:30:00

fin : 2024-05-04 21:45:00

Rue Hans Tieffenthal

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est contact@chaudrondesalternatives.fr

