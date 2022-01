La Fête des Agriculteurs Châtel Châtel Catégories d’évènement: Châtel

Haute-Savoie

La Fête des Agriculteurs Châtel, 8 février 2022, Châtel. La Fête des Agriculteurs Route de Thonon Place de l’église Châtel

2022-02-08 19:30:00 19:30:00 – 2022-02-08 21:00:00 21:00:00 Route de Thonon Place de l’église

Châtel Haute-Savoie Châtel Parents et enfants sont conviés sur la place de l’église pour le Charivari des agriculteurs issu d’une tradition puis, en salle, concours du meilleur fromage Abondance jugé par le public, mini-ferme, musique typique… s.medan@chatel.com +33 6 36 18 52 68 Route de Thonon Place de l’église Châtel

