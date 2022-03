LA FÊTE DES 5 ANS DU CCC OD Centre de création contemporaine Olivier Debré, 25 mars 2022, Tours.

LA FÊTE DES 5 ANS DU CCC OD

du vendredi 25 mars au dimanche 27 mars à Centre de création contemporaine Olivier Debré

Vendredi 25 mars : -à 21h : l’association Mode d’Emploi et l’artiste Nikolas Chasser Skilbeck diffuseront des œuvres audiovisuelles et vidéographiques de 10 artistes, sur la façade du centre d’art. Samedi 26 mars : -à 11h30, 14h30 et 15h30 : visites insolites du bâtiment. Découvrez les secrets de l’architecture du CCC OD à travers une visite encadrée par un médiateur. 2€ en plus du billet d’entrée, gratuit pour les abonnés CCC OD LEPASS, sur inscription -à 17h : présentation du livre “Mythologies très individuelles” par Alain Julien-Laferrière, puis dédicaces. Ce livre retrace les 35 ans d’histoire du centre d’art, de sa création par Alain Julien-Laferrière, à l’arrivée d’Isabelle Reiher à la direction. -à 20h : concerts gratuits de Francky Goes To Pointe-à-Pitre, de La Battue et DJ Set de Ludo Des Jeunes dans la nef. Habillez-vous de vos tenues les plus colorées ! Dimanche 27 mars : -à 13h : atelier avec Charlotte Vinouze. L’artiste réactive son projet “Les étendards” en partenariat avec Cultures du Cœur. Venez créer avec nous un étendard collectif aux couleurs du CCC OD, nouveau symbole de ralliement d’une communauté culturelle ! Gratuit, sur inscription -à 16h30 : visite de la nouvelle exposition “Tout ce que je veux. Artistes portugaises de 1900 à 2020.” L’exposition rassemble des œuvres de 40 artistes, qui permettent de restituer une version des développements artistiques qu’a connu le Portugal au siècle dernier, à travers la main de ses artistes femmes. Sans réservation. 2€ en plus du billet d’entrée, gratuit pour les abonnés CCC OD LEPASS.

Toute l’équipe du CCC OD vous invite à faire la fête avec nous le week-end des 25, 26 et 27 mars afin de souligner joyeusement nos 5 ans !

Centre de création contemporaine Olivier Debré Jardin François Ier, 37000 Tours Tours Vieux Tours Indre-et-Loire



