La fête de Nowrouz à travers la musique, la poésie et la photographie Auditorium de l’Inalco, 23 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 23 mars 2022

de 12h00 à 17h00

gratuit

Pour célébrer la fête du printemps «جشن بهار», nous donnerons la parole à plusieurs invités d’honneur qui mettront en valeur l’ancienneté de la civilisation persane, sa persistance à travers le temps et sa grande richesse qui donne la force de surmonter les difficultés du monde actuel. Nous convoquerons la poésie et la musique traditionnelle persane, des étudiants et jeunes poètes viendront réciter des poèmes comme autrefois on pouvait le faire à la cour des Princes.

Nous projetterons des photographies et des dessins qui témoignent de la situation en Afghanistan pour la population sous la férule des Taliban.

Ce sera l’occasion pour les participants d’entendre un concert traditionnel persan grâce au talent de musiciens et artistes d’Afghanistan et d’Iran : l’Ensemble Nesyestân Paris avec Masoud Jahed au ney, Yaganeh Tavallaie et Reza Kara au chant, Mohsen Fazeli au tar, Milad Sarami au daf, Sina Vincent Khodaverdian au kamânche, Mojtaba Ahmadi au table et Bahram Jala au tombak

Programme

12h00 : Accueil des participants à l’auditorium, présentation de l’après-midi

12h15 : Exposition photographique de Asghar Noor Mohammadi autour de la vie quotidienne et dessins d’artistes d’Afghanistan, discussion.

13h00 : Prises de parole autour de la traditionnelle fête de Nowrouz, déclamation de poèmes en persan et en français

14h15 : Collation

15h00 : Concert traditionnel

17h00 : Remerciements et clôture

Contacts : sophie.hohmann@inalco.fr / evenementiel@inalco.fr

Auditorium de l’Inalco 65, rue des Grands Moulins Paris 75013

Contact : communication@inalco.fr https://www.facebook.com/inalco.languesO/ https://twitter.com/Inalco

Concert;Conférence;Expo

Date complète :

2022-03-23T12:00:00+01:00_2022-03-23T17:00:00+01:00

Designer graphique : Roya Khorram