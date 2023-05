La Fête de l’Océan 2023 Palais de la Porte Dorée, 2 juin 2023, Paris.

Du vendredi 02 juin 2023 au dimanche 04 juin 2023 :

.Tout public. gratuit

Les activités sont gratuites mais l’entrée à l’Aquarium

reste payante.

La réservation est conseillée pour certains événements de la fête.

Les 2, 3 et 4 juin 2023, la 7e édition de la Fête de l’Océan vous invite à l’exploration ! Un week end de rencontres avec des acteurs majeurs de la préservation de l’océan (associations, ONG, centres de recherche…), des activités pour tous de sensibilisation et de découverte du monde marin, une programmation conférences et cinéma et beaucoup d’autres expériences à venir vivre en famille au Palais.

Explorer l’océan

Le thème de cette édition, Explorer l’océan, a pour objectif de présenter l’océan comme un terrain d’exploration scientifique, technique, artistique, mais aussi un terrain d’aventure porteur de rêve et d’enthousiasme. Ce thème, volontairement large, véhicule un message positif particulièrement porteur à une période où l’océan semble toujours plus menacé.

Tout au long du week end un vaste programme de médiation est à découvrir dans le Palais : lectures de contes autour des thèmes de la mer, de l’océan et des animaux marins, constitution d’une fresque participative autonome, micro-visites de l’Aquarium Tropical ou encore quizz de la mer. Au programme également, la projection de films d’animation sur le thème de la mer et les conférences d‘Erik Orsenna sur la figure de Christophe Colomb le vendredi soir et de Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan qui présentera l’exploration « Tara Polar Station », nouvelle mission exploratoire de Tara au Pôle Nord le samedi après-midi.

Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 Paris

Contact : https://www.aquarium-tropical.fr/programmation/evenement/la-fete-de-l-ocean-2023

Palais de la Porte Dorée