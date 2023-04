La fête de l’Humanité Base 217 du Plessis-Pâté Bretigny sur Orge Catégories d’Évènement: Brétigny-sur-Orge

île de France

La fête de l'Humanité Base 217 du Plessis-Pâté, 15 septembre 2023, Bretigny sur Orge. Du vendredi 15 septembre 2023 au dimanche 17 septembre 2023 :

.Tout public. payant

Organisé par le journal du même nom, ce rendez-vous associe musique et politique, avec des conférences et prises de parole tout le long du week-end. ET LES PREMIERS NOMS DE L’ÉDITION 2023 SONT ANGELE • Soolking • Hubert-Felix Thiefaine • Dub inc • LA FEMME • Mass Hysteria • Rebeka Warrior • les Vulves assassines • Et bien d’autres à venir… Base 217 du Plessis-Pâté Le Plessis-Pâte 91000 Bretigny sur Orge Contact : https://www.facebook.com/FetedelHumanite/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/FetedelHumanite/?locale=fr_FR https://fetehumanite.seetickets.com/content/billetterie

Fête de l’Humanité

