Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges C’est le Mois de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Au programme : Expositions, Fêtes, Concerts, Jeux, Rencontres, Dégustations culinaires, Tables rondes sur la Mobilité européenne des jeunes, la transition énergétique, durant tout le Mois de Mai.

Retrouvez le programme complet sur www.ville-saintdie.fr +33 3 29 52 66 66 Saint-Dié-des-Vosges

