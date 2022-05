La Fête de l’Europe à Pau place Clémenceau,64000 PAU, 14 mai 2022, Pau.

### Le programme en bref du joli mois de l’Europe : – **Exposition « L’Europe en un clin d’œil »** du 9 au 30 mai à la Médiathèque André-Labarrère : l’UE d’hier à aujourd’hui, questionnant les enjeux de demain. – **Ciné Débat** le lundi 9 mai à 18h à la Médiathèque André-Labarrère : projection de court-métrages européens indépendants, suivie d’un débat animé par un expert de Pistes solidaires. – **Concert de musique classique** par Institut Heinrich Mann le samedi 14 mai à 11h à la Médiathèque André-Labarrère : Une Française Léa Villeneuve à la flûte et une Espagnole Clara Casado au piano : deux jeunes artistes qui se sont rencontrées pendant leurs études au Conservatoire de Francfort. – **Exposition « Unie dans la diversité »** du 2 au 30 mai aux Halles de Pau : présentation des pays que compte l’UE de manière didactique. – **Soirée étudiante** le jeudi 5 mai à 19h aux Halles de Pau : Animation d’un jeu de société (« Espions à la Commission ») par Pistes Solidaires. Le but du jeu est de mieux comprendre les institutions européennes et l’impact que l’Union européenne peut avoir dans notre quotidien. 6 équipes de 5 personnes vont pouvoir infiltrer les institutions européennes. Sur inscription auprès de Martina par mail [[europedirectppa@pistes-solidaires.fr](mailto:europedirectppa@pistes-solidaires.fr)](mailto:[europedirectppa@pistes-solidaires.fr](mailto:europedirectppa@pistes-solidaires.fr)) ou par téléphone au 07 54 35 58 23. – **Démonstrations culinaires** le vendredi 20 mai à 10h aux Halles de Pau : Démonstrations de spécialités espagnoles, grecs, italiennes et françaises par les étaliers des Halles. Et retrouver les plats au menu de la brasserie l’Esprit des Halles pour le déjeuner. – **Concours de dessin « Dessine-moi l’Europe »** jusqu’au vendredi 6 mai : dans le cadre des animations périscolaires. Les enfants réalisent des dessins et une remise des prix aura lieu le samedi 14 mai. ### Programme du temps fort Samedi 14 mai, place Clémenceau -En même temps que les Casetas du Grand prix – ### De 14 heures à 18 heures : – **Jeu commerçant** : à gagner des paniers gourmands composés de produits européens de nos boutiques paloises (bulletin à déposer dans l’urne place Clémenceau, contre une preuve d’achat du jour + d’infos sur place) – **Tour des pays Européens en 3D** : les étoiles du drapeau européen se sont dispersées sur l’avenue de Lattre de Tassigny (Promenade des Pyrénées), chaque étoile correspond à 1 pays, le QR code permet d’en découvrir les spécificités – **Visite guidée « Pau, Ville européenne »** : un parcours pour découvrir l’influence des cultures européennes et de l’Union européenne sur la Ville de Pau, d’hier à aujourd’hui. L’Europe est-elle éloignée de ses citoyens et citoyennes ? Elle est seulement présente dans des villes emblématiques comme Bruxelles ou Strasbourg ? Et si l’on vous disait que l’Europe est aussi présente à Pau ? Présente peut-être de manière cachée et inattendue, elle est une composante fondamentale qui s’inscrit dans les évolutions de la Ville. Du boulevard des Pyrénées, en passant par la maison de Bernadotte, en finissant par Fébus : 7 étapes au total pour (re)découvrir la Ville sous un nouvel angle. Durée : 1h – 12 personnes max. Deux visites : 15h00 et 16h30. Départ et retour place Clémenceau. Sur inscription : Martina – [europedirectppa@pistes-solidaires.fr](mailto:europedirectppa@pistes-solidaires.fr) – 07 54 35 58 23 – **Animation musicale** des titres les plus écoutés chez nos voisins européens diffusée toute l’après-midi – **Témoignages** sur écran géant de personnes européennes ayant choisi Pau pour venir s’installer, retransmis sous forme de capsules vidéo – **Village européen des associations** des villes jumelées avec Pau, pour présenter leurs diverses activités au public – **Fresque participative de « Street Art »** : accompagné par Adrien, artiste de la MJC des Fleurs, le public est invité à venir s’essayer à l’art du graff, dans le prolongement du projet Amassada Urbaine et avec le soutien de Reca Peintures – **Exposition des dessins** sélectionnés au concours organisé par les animateurs du périscolaire des écoles primaires de Pau ### A partir de 18 heures : – **Remises des prix** par Monsieur le Maire en musique avec les jeunes de l’ensemble El Camino et la chorale Ukrainienne ### A partir de 21 heures : – **Finale du concours de l’Eurovision 2022** retransmise en direct et sur grand écran

La Ville de Pau célèbre le joli mois de l’Europe tout au long du mois de mai. Plusieurs animations sont proposées avec un temps fort le samedi 14 mai de 14h à 23h30 place Clemenceau.

