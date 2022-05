La fête de l’Europe 2022 Espace René Paput,Espace salle Simone Veil Chamalières Chamalières Catégories d’évènement: Chamalières

Puy-de-Dôme

La fête de l’Europe 2022 Espace René Paput,Espace salle Simone Veil Chamalières, 7 mai 2022, Chamalières. La fête de l’Europe 2022

du samedi 7 mai au jeudi 12 mai à Espace René Paput, Espace salle Simone Veil Chamalières

La Maison de l’Europe en Auvergne organise à Chamalières La fête de l’Europe 2022 Du 07 au 12 mai 2022 Espace René Paput Expositions philatéliques : • Construction européenne • Vie d’un Président «rêveur d’Europe»: Valéry Giscard d’Estaing Le 07 mai 2022 Espace salle Simone Veil De 10h à 18h : Exposition sur les fonds européens • «l’Europe au cœur de nos territoires» De 15 à 18h l’Europe par le jeu pour petits et grands • Découvrez l’Europe en vous amusant Le 09mai 2022 Espace René Paput A 18h Conférence • «l’avenir de l’Europe»

Entrée libre

Exposition philatélique sur la construction de l’Europe et exposition sur les fonds européens ‘l’Europe au cœur de nos territoires” Espace René Paput,Espace salle Simone Veil Chamalières Carrefour Europe 63400 Chamalières Chamalières Les Galoubies Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T15:00:00 2022-05-08T18:00:00;2022-05-09T15:00:00 2022-05-09T18:00:00;2022-05-09T18:00:00 2022-05-09T20:00:00;2022-05-10T15:00:00 2022-05-10T18:00:00;2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T18:00:00;2022-05-12T15:00:00 2022-05-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chamalières, Puy-de-Dôme Autres Lieu Espace René Paput,Espace salle Simone Veil Chamalières Adresse Carrefour Europe 63400 Chamalières Ville Chamalières lieuville Espace René Paput,Espace salle Simone Veil Chamalières Chamalières Departement Puy-de-Dôme

Espace René Paput,Espace salle Simone Veil Chamalières Chamalières Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chamalieres/

La fête de l’Europe 2022 Espace René Paput,Espace salle Simone Veil Chamalières 2022-05-07 was last modified: by La fête de l’Europe 2022 Espace René Paput,Espace salle Simone Veil Chamalières Espace René Paput,Espace salle Simone Veil Chamalières 7 mai 2022 Chamalières Espace René Paput Espace salle Simone Veil Chamalières Chamalières

Chamalières Puy-de-Dôme