LA FÊTE DE L’ÉTINBULLE Pré-en-Pail-Saint-Samson, samedi 20 juillet 2024.

LA FÊTE DE L’ÉTINBULLE Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

La fête s’invite et prend place sur l’archéo-ferme un grand week-end festif au cœur du bocage.

Cette édition 2024, comportera pour la première fois, 2 soirées avec 8 concerts et spectacles (19 et 20 juillet) et dimanche bien-être (21 juillet).

En journée, de nombreuses animations et spectacles sont proposés au public.

Le festival est résolument écoresponsable, bio et local, de sa conception (pas de mécanisation) à son déroulement. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 11:00:00

fin : 2024-07-20 04:00:00

La Mellerie

Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire contact@etinbulle.com

