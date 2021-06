La fête de l’Etinbulle 3 bis L’Étinbulle, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Pré-en-Pail-Saint-Samson.

La fête de l’Etinbulle 3 bis

du samedi 17 juillet au dimanche 18 juillet à L’Étinbulle

D’ateliers bucoliques en démonstrations préhistoriques, de pièce de théâtre immersive en concert humoristique, pour la première fois, l’Etinbulle fait son show à prix libre tout le week-end. En famille ou entre amis, laissez vous transporter lors de ce voyage intemporel. Samedi à partir de 14h : A la mode préhisto’, vous pourrez participer au tir au propulseur, laisser votre emprunte sur notre fresque rupestre ou encore découvrir un campement préhistorique. Avec l’atelier des bâtisseurs, vous revisiterez le travail du bois à la mode d’autrefois : sans clou, ni vis, ni électricité. Parents et (tout petits) enfants seront conviés à toucher, sentir découvrir la Nature au travers de leurs Dix petits doigts. A 18h30, retrouvez la compagnie Des arbres et des hommes pour découvrir « Pourquoi j’ai mangé mon père » version pièce de théâtre branchée. Après vous être délectés d’un bon plat végétarien à notre cantine bio et locale, avoir bu un excellent breuvage local à la buvette, poursuivez votre expédition en musique avec Babakar qui nous fera un drôle de petit tour d’actu. A la lumière des étoiles, Bleu Gras conclura ce premier voyage au son du banjo. Dimanche à partir de 11h, on prend les mêmes et on reprend notre voyage. Avec en plus des jeux, une démonstration de forge et encore de la musique. Otto Kaze nous accompagnera dans son espace-temps, puis Moojigen conclura ce beau périple tout en douceur musicale. Buvette et restauration sur place tout le weekend. Possibilité de camper le samedi soir. Nos amis les chiens sont autorisés tenus en laisse uniquement.

Prix libre

L’Étinbulle La Mellerie, 53140 Pré-en-Pail, France Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail Mayenne



