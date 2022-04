La Fête de l’estampe – Manifestampe – Fédération Nationale de l’estampe Authon Authon Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2022-05-26 – 2022-05-28 Hameau de Briançon Chez Armand Kaercher

Authon Alpes de Haute-Provence Authon Alpes-de-Haute-Provence Armand Kaercher, artiste-graveur, ouvre son atelier au public.

Il invite deux artistes : Jean-Christophe Lelièvre, Saint-Geniez, peintre initié à la gravure et Antoine Timotéo, sculptures et modelages, Sisteron. estampe.authon.04@gmail.com +33 6 14 42 31 26 https://www.manifestampe.org/ Hameau de Briançon Chez Armand Kaercher Authon

