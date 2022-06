La Fête de l’Environnement Mas-Blanc-des-Alpilles, 12 juin 2022, Mas-Blanc-des-Alpilles.

La Fête de l’Environnement RN 99 Mairie de Mas Blanc les Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles

2022-06-12 – 2022-06-12 RN 99 Mairie de Mas Blanc les Alpilles

Mas-Blanc-des-Alpilles 13103

Le Samedi 11 juin 2022 nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième édition de la fête de l’environnement.



Cet événement aura lieu sur la place de la mairie de 9h00 à 12h00.

La commune organise une matinée verte sur le thème de l’environnement et des circuits courts avec différents stands. La CCVBA , le département et le parc des Alpilles sont partenaires. Glenn Viel chef triplement étoilé, nous fera l’honneur de parrainer cet évènement. Quelques surprises clôtureront cette belle matinée. 9h Collecte des déchets.



10h Divers ateliers cuisine avec COURT CIRCUIT , fabrication d’objets recyclés et produits écologiques. 11h Spectacle Zikotempo recyclown.

Le Samedi 11 juin 2022 nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième édition de la fête de l’environnement. Cet événement aura lieu sur la place de la mairie de 9h00 à 12h00. Des activités seront proposées autour des circuits courts sur notre territoire.

+33 4 90 49 07 98

Le Samedi 11 juin 2022 nous vous donnons rendez-vous pour la deuxième édition de la fête de l’environnement.



Cet événement aura lieu sur la place de la mairie de 9h00 à 12h00.

La commune organise une matinée verte sur le thème de l’environnement et des circuits courts avec différents stands. La CCVBA , le département et le parc des Alpilles sont partenaires. Glenn Viel chef triplement étoilé, nous fera l’honneur de parrainer cet évènement. Quelques surprises clôtureront cette belle matinée. 9h Collecte des déchets.



10h Divers ateliers cuisine avec COURT CIRCUIT , fabrication d’objets recyclés et produits écologiques. 11h Spectacle Zikotempo recyclown.

RN 99 Mairie de Mas Blanc les Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles

dernière mise à jour : 2022-05-20 par