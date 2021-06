Champigny-sur-Veude Champigny-sur-Veude Champigny-sur-Veude, Indre-et-Loire La Fête de l’Ecole de Musique Intercommunale Champigny-sur-Veude Champigny-sur-Veude Catégories d’évènement: Champigny-sur-Veude

Indre-et-Loire

La Fête de l’Ecole de Musique Intercommunale Champigny-sur-Veude, 26 juin 2021-26 juin 2021, Champigny-sur-Veude. La Fête de l’Ecole de Musique Intercommunale 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-26 12:30:00

Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire Champigny-sur-Veude Indre-et-Loire Déambulation musicale sur la Voie verte

Produit par les élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale Rendez-vous à 10h à la gare de Champigny-sur-Veude pour le lancement des festivités avec le premier concert qui sera donné à 10h !

Ne pas oublier : baskets pour déambuler et chaises pliantes, coussins, couvertures… pour les concerts !

Et pas besoin de parapluie… ! Nous avons même pensé à une solution de repli dans le gymnase Marcel Cerdan à Sainte-Maure de Touraine. 3 Concerts au programme :

10h gare de Champigny-sur-Veude

10h45 stade de foot de Champigny-sur-Veude

