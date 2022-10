La fête de l’automne, 23 octobre 2022, .

La fête de l’automne



2022-10-23 – 2022-10-23

La ville de Wintzenheim, afin de diversifier et de renouveler sa Fête du Miel à l’occasion de sa 10ème édition, a décidé la remplacer cette année par la Fête de l’Automne.

Au programme : vente de produits de la ruche et autres saveurs, dégustations culinaires et compositions florales et animations enfants.

Les visiteurs pourront, cette année encore, découvrir les produits transformés de la ruche, échanger avec de véritables passionnés et découvrir différents miels, de leurs saveurs, ainsi que divers produits issus de cette substance sirupeuse et sucrée : gelée royale, pain d’épice, macarons, cire d’abeille et produits cosmétiques 100% naturels.

D’autres saveurs automnales seront mises à l’honneur.

Les visiteurs pourront également assister à des dégustations culinaires de 13h à 17h, des recettes à base de miel ou la recette de la « soupe aux cailloux ». Ces ateliers de démonstrations et dégustations seront animées par « L’Art Culinaire », mis en scène par Philippe Kientzler d’Eguisheim.

Des fleurs d’automne et des compositions florales de chez Rosette Fleurs à Wintzenheim seront en vente.

Il y aura des animations pour les enfants tout au long de la journée.

+33 3 89 27 94 93

