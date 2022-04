La Fête de l’Art Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne

La Fête de l’Art Saint-Sauveur-en-Puisaye, 8 juillet 2022, Saint-Sauveur-en-Puisaye. La Fête de l’Art Village d’Artistes La Poèterie 4, route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye

2022-07-08 14:00:00 – 2022-07-10 02:00:00 Village d’Artistes La Poèterie 4, route des Janets

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Saint-Sauveur-en-Puisaye EUR 1 10 La Fête de l’Art est un festival sur 3 jours regroupant performances artistiques, créations d’œuvres format géant en live, art plastique, cirque, théâtre, danse, déambulations, art de rue, vidéo, body painting, light painting, expositions, ateliers d’initiation, espaces enfants, espaces bébés et des concerts.

L’ensemble du parc de La Poèterie est aménagé pour créer un univers artistique immersif. Le public déambule dans un dédale d’œuvres terminées ou en cours de création.

Les espaces privés de La Poèterie ouvrent leurs portes, le public est invité à rencontrer les artistes résidents.

Nous proposons des espaces dédiés aux petits mais également aux bébés pour que les jeunes parents puissent profiter de la fête. https://www.lapoeterie.com/ La Fête de l’Art est un festival sur 3 jours regroupant performances artistiques, créations d’œuvres format géant en live, art plastique, cirque, théâtre, danse, déambulations, art de rue, vidéo, body painting, light painting, expositions, ateliers d’initiation, espaces enfants, espaces bébés et des concerts.

L’ensemble du parc de La Poèterie est aménagé pour créer un univers artistique immersif. Le public déambule dans un dédale d’œuvres terminées ou en cours de création.

Les espaces privés de La Poèterie ouvrent leurs portes, le public est invité à rencontrer les artistes résidents.

Nous proposons des espaces dédiés aux petits mais également aux bébés pour que les jeunes parents puissent profiter de la fête. Village d’Artistes La Poèterie 4, route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye

dernière mise à jour : 2022-03-29 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Autres Lieu Saint-Sauveur-en-Puisaye Adresse Village d'Artistes La Poèterie 4, route des Janets Ville Saint-Sauveur-en-Puisaye lieuville Village d'Artistes La Poèterie 4, route des Janets Saint-Sauveur-en-Puisaye Departement Yonne

Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sauveur-en-puisaye/

La Fête de l’Art Saint-Sauveur-en-Puisaye 2022-07-08 was last modified: by La Fête de l’Art Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye 8 juillet 2022 Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne