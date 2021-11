Biarritz Biarritz Biarritz, Pyrénées-Atlantiques La Fête de L’Amnésik Biarritz Biarritz Catégories d’évènement: Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

La Fête de L’Amnésik Biarritz, 18 décembre 2021, Biarritz. La Fête de L’Amnésik Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz

2021-12-18 – 2021-12-18 Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques Par Les couleurs du rire. Seul en scène humoristique : La fête de l’Amnésik , vous n’êtes pas prêts de l’oublier ! Pas de routine possible pour ce quadra énergique qui vit chaque experience comme un première ! Drôle, authentique, grand voyageur et surfeur débutant, ce pilote de chasse passionné de neurosciences partage avec le public ses souvenirs d’amnésique … !!

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Biarritz, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Biarritz Adresse Le Colisée 11 Avenue Sarasate Ville Biarritz lieuville Le Colisée 11 Avenue Sarasate Biarritz