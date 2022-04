La fête de l’agneau fait son grand retour ! Place Charles de Gaulle MERIGNAC Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

le samedi 16 avril à 10:00

Le samedi 16 avril, venez déguster l’agneau des Éleveurs Girondins ainsi qu’une omelette géante proposée par les commerçants du marché. Les Eleveurs Girondins vont proposeront une dégustation et deux mascottes distribueront des oeufs en chocolat aux enfants. Rendez vous le 16 avril de 10h à 13h pour célébrer l’agneau place Charles-de-Gaulle ! Place Charles de Gaulle MERIGNAC Place Charles de Gaulle 33700 MERIGNAC Mérignac Gironde

