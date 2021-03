la Fête de l’Abeille Autre lieu, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Genève.

La Ville de Lancy vous invite à sa traditionnelle Fête de l’Abeille et du Terroir. Le temps d’une journée, venez découvrir les richesses de notre terroir ! Dégustez des produits savoureux et authentiques, rencontrez les producteurs et productrices de la région et passez un moment convivial et festif au parc Navazza-Oltramare. Marché local, ateliers de personnalisation de sac en tissu, animations pour enfants ; grande roue, animaux de la ferme ou encore découverte du potager et du rucher pédagogiques, tout le monde y trouvera son plaisir !

