LA FÊTE DE L’ABEILLE

2022-05-20 – 2022-05-20 Venez découvrir la fête de l'abeille vendredi 20 mai à partir de 14h30. nAu programme: découverte de miels et produits dérivés, animations autour de la pollinisation, présentation pédagogique des ruches et semis de fleurs mellifères.

