Au programme :

– Balade en calèche dans les vignes

– Spectacle équestre avec la troupe Hasta luego : performance acrobatique

– Visite de l’intérieur de notre cave, ainsi que la salle des fûts, nous vous expliquerons les processus du vin

– Grillades bras zéro avec le restaurant le Waux Hall

– Bar à vin



Que ce soit entre ami(e)s, en famille, en couple venez passer un bon moment avec nous ! Réservation obligatoire au préalable pour que notre traiteur puisse vous prévoir un excellent Barbecue ! Le Domaine Mas de Rey participe à la Fête nationale de la vigne et du vin. Pour vous faire découvrir pendant une journée entière notre domaine, notre cave, nos valeurs et surtout vous faire passer un bon moment ! masderey@orange.fr +33 4 90 96 11 84 http://www.domaine-masderey.com/

Que ce soit entre ami(e)s, en famille, en couple venez passer un bon moment avec nous ! Réservation obligatoire au préalable pour que notre traiteur puisse vous prévoir un excellent Barbecue !

