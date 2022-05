La fête de la trinité – Moyon Villages – 10,11 et 12 juin 2022 Moyon Villages, 10 juin 2022, Moyon Villages.

La fête de la trinité – Moyon Villages – 10,11 et 12 juin 2022 Moyon Villages

2022-06-10 – 2022-06-12

Moyon Villages 50860 Moyon Villages

Au Marché des Cadran à Moyon Villages :

Retraite aux flambeaux en fanfare à 22h45 et feu d’artifice à 23h le 10 juin.

Le 11 juin : courses cyclistes à 14 heures et 15 heures; activités en famille ( escape game, zumba parents-enfants, bar à smoothie, démonstration numériques; apéro concert 20h à 22h : “Jaws and sons” et ” 2 desire tribute U2″

Le 12 juin : Messe à 11h à l’église, cérémonie au monument à 12h, vin d’honneur à 12h30 et repas champêtre à 13h. A partir de 15h : “100 ans de la Fanfare de Moyon-Percy” avec l’Harmonie de Canisy, Notre dame de Cenilly et Aunay Sur Odon.

Fête forraine tout le week-end.

https://www.moyonvillages.fr/

