Nissan-lez-Enserune Hérault Nissan-lez-Enserune Venez célébrer le départ du troupeau d’ovins du GAEC de la basse plaine de l’Aude vers les estives pyrénéennes. Durant 3 jours, participez aux nombreuses animations, gratuites et ouvertes à tous, qui vous dévoileront les secrets du métier de berger et les richesses des écosystèmes littoraux. Ne ratez surtout pas le défilé des moutons, chevaux et calèches, dans les 3 villages ! Nissan-lez-Enserune

