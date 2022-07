LA FÊTE DE LA TERRE À FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent, 2 septembre 2022, Saint-Georges-Buttavent.

LA FÊTE DE LA TERRE À FONTAINE-DANIEL

Fontaine-Daniel Saint-Georges-Buttavent Mayenne

2022-09-02 – 2022-09-04

Saint-Georges-Buttavent

Mayenne

Saint-Georges-Buttavent

L’association les Cabanons organise la 19ème fête de la Terre, fête écologique et fête d’un lieu constitué d’un village et d’éléments naturels.

Programme complet en téléchargement ou sur le site de la fête de la terre.

Vendredi 2 septembre

17h : Cinéma au Vox de Mayenne : « Snowpiercer, le transperceneige », de Bong Joon-ho

20h15 : Conférence-débat avec Alexis Pernet : Des communs qui font paysage, bâtiment le Balcon

Samedi à partir de 14h, et dimanche à partir de 10h

Land art en abord de l’étang de Fontaine-Daniel, par Qiang MA

Expo photo : «Utopia, USA. Des tentatives de vivre autrement dans l’empire américain », par L.O.

Marché de produits biologiques et ateliers éco-construction

Tyrolienne sur l’étang

Balades à poney pour petits et grands

Dimanche après-midi, promenade dans le clos de l’abbaye cistercienne

Samedi 3 septembre

10h : Début de l’atelier de chant, rdv devant le moulin

14h-15h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands, renseignements à l’accueil

14h : Atelier avec Antoine Hibou Cwancig et Christophe de Saint-Just :

Lecture du paysage de Fontaine-Daniel, rdv à la fontaine

15h : Conférence-débat avec Laure Noualhat : « Conférence qui relie » : Comment rester écolo sans finir dépressif ! salle des fêtes

15h et 17h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne, avec Erwan Madigand, rdv au stand d’accueil

16h15 : Atelier avec Pierre Guicheney : Margot la fée, en Mayenne et sur quatre continents, bâtiment le Balcon

16h-17h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

16h30-17h15 : Atelier avec Pierrick Bourgault : Nourrir demain, bâtiment les Marronniers

17h15 : Conférence-débat avec Jeremy Narby : Intelligence dans la nature, salle des fêtes

19h30 : Repas bio autonome, 200 convives environ, quartier de L’épicerie

Vers 20h : Concert de la F’Pok

Dimanche 4 septembre

10h-10h30 : Restitution de l’atelier de chant

10h30-11h15 : Communication non-violente avec les enfants, atelier-débat avec Pierre Camus-Pottier, bâtiment le Balcon

11h30 : Conférence-débat avec Cecilia Mello : Au Brésil, liaisons afro-amérindiennes entre l’art, l’environnement et la politique, bâtiment le Balcon

12h et 14h : Visites guidées de l’abbaye cistercienne, avec Erwan Madigand, rdv au stand d’accueil

14h-15h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

14h-18h : Balades à poney pour petits et grands, renseignements au stand d’accueil

14h-14h45 : Atelier avec Raphaël Denis : Freud-Jung, fusion et scission, bâtiment le Balcon

14h30-15h15 : Demain c’est déjà loin, solo de clown, à côté du bâtiment le Balcon

14h30-18h30 : promenade libre dans le clos de l’abbaye cistercienne, renseignements à l’accueil

15h-18h : Hyppolite, crieur public, emplacement surprise

15h15 : Conférence-débat avec Jocelyne Porcher : Une agriculture sans élevage. Pourquoi ? Pour qui ? bâtiment le Balco

15h30-16h15 : Atelier Permaculture, avec Freda Hellegouarc’h et Isabelle Lecot, rdv près de l’arrivée de la tyrolienne

16h-17h30 : Visite guidée historique de Fontaine-Daniel, rdv au stand d’accueil

17h-18h : Quand viendra la vague, spectacle théâtral, rdv devant le moulin au bord de l’étang

19ème Fête de la Terre. Conférences, ateliers-débat, ateliers éco-construction, expositions, spectacles de rue, marché de produits bio, visites guidées et autres animations !

fetedelaterre@gmail.com +33 6 17 50 51 48 http://fetedelaterre.fr/

