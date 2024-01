LA FÊTE DE LA TERRE À FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent, vendredi 23 août 2024.

LA FÊTE DE LA TERRE À FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent Mayenne

conférences, ateliers-débat, ateliers éco-construction, expositions, spectacles de rue, marché de produits bio, visites guidées et autres animations !

L’association les Cabanons organise la 21ème fête de la Terre, fête écologique et fête d’un lieu constitué d’un village et d’éléments naturels.

Programme complet à venir. .

Fontaine-Daniel

Saint-Georges-Buttavent 53100 Mayenne Pays de la Loire fetedelaterre@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23

fin : 2024-08-25



L’événement LA FÊTE DE LA TERRE À FONTAINE-DANIEL Saint-Georges-Buttavent a été mis à jour le 2024-01-25 par eSPRIT Pays de la Loire