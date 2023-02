LA FETE DE LA ST PATRICK ET DE LA BRETAGNE PALAIS DES SPORTS, 11 mars 2023, PARIS.

LA FETE DE LA ST PATRICK ET DE LA BRETAGNE PALAIS DES SPORTS. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:00 (2023-03-11 au ). Tarif : 39.0 à 79.0 euros.

VISUEL PRODUCTIONS (2-010018/3-010019) présente ce concert Représentation exceptionnelle au PALAIS DES SPORTS/LE DÔME de PARISSamedi 11 mars 2023 2H30 DE FÊTE + DE 100 ARTISTES SUR SCENE En 2023 la tournée FETE DE LA SAINT PATRICK invitera tout particulièrement la BRETAGNE à venir fêter dignement son quinzième anniversaire,Exceptionnel puisque ce sera aussi la première participation de DAN AR BRAZ a la tournée FÊTE DE LA SAINT PATRICK,Exceptionnel car le BAGAD DE LANN BIHOUE fêtera à cette occasion ses 70 ans d’existence,Avec la participation, également pour la première fois, des MARINS D’IROISE, (plus de 1 Million d’albums vendus !) et du Pipe Band de musique Ecossaise, le SAMAROBRIVA PIPE BAND,Et pour terminer cette partie « bretonne » du spectacle l’un des meilleurs cercles de danse de BRETAGNE, le CERCLE DU CROISTY, plusieurs fois nominé « Meilleur groupe de danse Bretonne »,La nuit se finira avec les Irlandais des DANCEPERADOS OF Irlande acclamés dans toute l’Europe, avec leur nouveau spectacle, chorégraphié par Michael Donnellan, double champion du monde de danse, danseur principal de Riverdance et de Lord of the Dance,Dans une atmosphère typique SAINT PATRICK rappelant indéniablement les pubs Irlandais,Un voyage dans l’âme d’une tradition bien vivante !Réservations PMR : 0148284646 Dan Ar Braz, Les Marins d’Iroise, Le Bagad de Lann-Bihoue, The Danceperados of Ireland, Cercle du Croisty Dan Ar Braz, Les Marins d’Iroise, Le Bagad de Lann-Bihoue, The Danceperados of Ireland, Cercle du Croisty

Votre billet est ici

PALAIS DES SPORTS PARIS PORTE DE VERSAILLES Paris

VISUEL PRODUCTIONS (2-010018/3-010019) présente ce concert

Représentation exceptionnelle au PALAIS DES SPORTS/LE DÔME de PARIS

Samedi 11 mars 2023

2H30 DE FÊTE + DE 100 ARTISTES SUR SCENE

En 2023 la tournée FETE DE LA SAINT PATRICK invitera tout particulièrement la BRETAGNE à venir fêter dignement son quinzième anniversaire,

Exceptionnel puisque ce sera aussi la première participation de DAN AR BRAZ a la tournée FÊTE DE LA SAINT PATRICK,

Exceptionnel car le BAGAD DE LANN BIHOUE fêtera à cette occasion ses 70 ans d’existence,

Avec la participation, également pour la première fois, des MARINS D’IROISE, (plus de 1 Million d’albums vendus !) et du Pipe Band de musique Ecossaise, le SAMAROBRIVA PIPE BAND,

Et pour terminer cette partie « bretonne » du spectacle l’un des meilleurs cercles de danse de BRETAGNE, le CERCLE DU CROISTY, plusieurs fois nominé « Meilleur groupe de danse Bretonne »,

La nuit se finira avec les Irlandais des DANCEPERADOS OF Irlande acclamés dans toute l’Europe, avec leur nouveau spectacle, chorégraphié par Michael Donnellan, double champion du monde de danse, danseur principal de Riverdance et de Lord of the Dance,

Dans une atmosphère typique SAINT PATRICK rappelant indéniablement les pubs Irlandais,

Un voyage dans l’âme d’une tradition bien vivante !

Réservations PMR : 0148284646

.39.0 EUR39.0.

Votre billet est ici