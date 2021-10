Menton Musée de Préhistoire Régionale Alpes-Maritimes, Menton La Fête de la Science pour les jeunes visiteurs du Musée de Préhistoire régionale de Menton Musée de Préhistoire Régionale Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

La Fête de la Science pour les jeunes visiteurs du Musée de Préhistoire régionale de Menton Musée de Préhistoire Régionale, 2 octobre 2021, Menton. La Fête de la Science pour les jeunes visiteurs du Musée de Préhistoire régionale de Menton

du samedi 2 octobre au dimanche 10 octobre à Musée de Préhistoire Régionale

Dans le cadre de la Fête de la Science, le Musée de Préhistoire régionale de Menton propose un nouveau jeu de piste aux jeunes visiteurs : “L’arbre de vie”, sur le thème de la biodiversité. Du samedi 2 au dimanche 10 octobre 2021 / 10h-12h / 14h-18h Information : 04 89 81 52 12

Entrée libre et gratuite

Jeu de piste “L’arbre de vie” sur la biodiversité Musée de Préhistoire Régionale Rue Lorédan Larchey Menton Menton Garavan Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T12:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-04T10:00:00 2021-10-04T12:00:00;2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T18:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T12:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T12:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T10:00:00 2021-10-10T12:00:00;2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00

Catégories d'évènement: Alpes-Maritimes, Menton Lieu Musée de Préhistoire Régionale Adresse Rue Lorédan Larchey Menton Ville Menton